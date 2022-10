Młodzi żeglarze z Poraja na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików ZDJĘCIA

Wyniki porajskich zawodników

Chłopcy

Tomek Guzik 5 miejsce

Kuba Błaszczyk 14 miejsce

Filip Gos 37mjesce (8 miejsce do lat 9)

Jan Mastalerz 42 miejsce (12 miejsce do lat 9)

Dziewczęta

Oliwia Sławuta 22 miejsce

Zuzia Giel 23 miejsce

Julia Żak 24 miejsce (6 miejsce do lat 9)

Maria Zimny 26 miejsce

Zuzia Zimny 27 miejsce (7 miejsce do lat 9)

Matylda Mrozik 28 miejsce (8 miejsce do lat 9)

Zuzia Zimny była najmłodszą zawodniczką regat.

Na zalewie w Poraju rozegrano 6 wyścigów, podczas trzydniowych zawodów.

Dla zawodniczek i zawodników z porajskiej szkółki żeglarskiej były to pierwsze wyjazdowe regaty i w takiej stawce.