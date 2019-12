Miss Jury i Miss Jury Nastolatek w Koziegłowach [ZDJĘCIA] Dzisiejszy casting wyłoni finalistki, które powalczą o koronę w styczniu 2020 roku

Kierowca z Iranu utknął w Koziegłowach. Pomagają mu koledzy

Od ponad tygodnia Fardin, pochodzący z Iranu utknął w Polsce. Fardin jest kierowcą ciężarówki. Przyjechał do naszego kraju i Czech przywieźć towar i wrócić do Iranu. Dzisiaj od domu dzieli go ponad 5400 kilometrów i nie wie, kiedy wróci. W trasę wyruszył starą, amerykańską ciężar...