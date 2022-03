Mieszkaniec Myszkowa znieważył policjantów podczas interwencji. Teraz będzie miał problemy

- Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Myszkowie na ulicy Sikorskiego informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Mundurowi patrolując rejon miasta zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął zachowywać się dziwnie. Mundurowi chcieli go wylegitymować. Podczas podjętej wobec niego interwencji, mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie, był pobudzony, nie stosował się do wydawanych poleceń i w dodatku znieważył policjantów.Odmówił nawet podania swoich danych personalnych.

Sprawca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut znieważenia umundurowanych policjantów, za co może trafić do więzienia nawet na rok. Natomiast za popełnienie szeregu wykroczeń został ukarany mandatami karnymi o łącznej wartości 1100 złotych. O dalszym losie mieszkańca Myszkowa zadecyduje sąd.