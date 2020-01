Miał narkotyki i konopie indyjskie w mieszkaniu

Policjanci z Koziegłów interweniowali wobec agresywnego 27-latka. Zaniepokojeni jego agresywnym zachowaniem rodzice, poprosili o pomoc policjantów. Mundurowi zastali na miejscu rozjuszonego 27-latka. Jego zachowanie wskazywało na to, że może znajdować się pod działaniem środków psychoaktywnych. Rozmowa z nim nie była łatwa, mężczyzna wypowiadał się nielogicznie, był agresywny i bardzo pobudzony. W trakcie interwencji stróże prawa postanowili sprawdzić jego pomieszczenie. Na komodzie natrafili na woreczek wypełniony zielonym suszem przy ścianie w specjalnie przygotowanym pudełku ujawnili roślinę. Jak się okazało, był to krzew konopi indyjskiej, a zabezpieczony susz to marihuana Policjanci zabezpieczyli substancję, a 27-latka zatrzymali. Mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał zarzut posiadania narkotyków i uprawy nielegalnych roślin. 27-latek nie przyznał się do winy. Próbował wmówić policjantom, że zabezpieczona roślina to krzew pomidora.