Matura w Myszkowie. Odwiedziliśmy LO im. mjr. H. Sucharskiego - zobacz ZDJĘCIA. Uczniowie pisali egzamin z języka polskiego

Matura 2022 z języka polskiego rozpoczęła godz. 9. Matura z polskiego na poziomie podstawowym jest jednym z przedmiotów obowiązkowych dla tegorocznych maturzystów. W tym roku do egzaminy dojrzałości przystępuje ostatni rocznik, który ukończył gimnazjum, a w liceum trzy klasy. Jest to też rocznik, który musiał uczyć się on line, z powodu pandemii koronawirusa.

- Nie oczekuję szczególnie jakiegoś tematu. Może "Wesele". Dzisiaj to rozgrzewka. Jestem ścisłowcem, czekam na jutro, na matematykę - mówi Paweł Lupa z III f.