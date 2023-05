Matura 2023 z polskiego w Myszkowie. Zobacz ZDJECIA z LO im. mjr. H. Sucharskiego. Uczniowie przygotowani na egzamin!

Więcej zdjęć - KLIKNIJ TUTAJ

- Nie oczekuję szczególnie jakiegoś tematu. Jesteśmy przygotowani - mówili maturzyści.

W całym kraju do matury przystąpiło ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. W tym roku egzaminy przeprowadzane będą w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, to pierwszy rocznik, który uczył się w 4-letnim liceum zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i będzie zdawać egzamin w nowej formule. Tegoroczni absolwenci techników to ostatni rocznik kończący 4-letnie technikum, uczący się według starej podstawy programowej. Zdają maturę w starej formule. W nowej formule 2023 uczniowie zdają pisemny i ustny język polski. Tego przedmiotu dotyczy najwięcej zmian.

Matura z języka polskiego w formule 2023:

Czas trwania - 240 minut, maksymalna ilość punktów: 60 (poziom podstawowy), liczba zadań: 11-22 w części testowej plus wypracowanie (300 wyrazów na poziomie podstawowym i 500 na poziomie rozszerzonym).