Matura 2022 w Myszkowie. Zobacz ZDJĘCIA z LO im. mjr. H. Sucharskiego. Uczniowie pisali egzamin z języka polskiego

Matura 2022 z języka polskiego rozpoczęła godz. 9. Matura z polskiego na poziomie podstawowym jest jednym z przedmiotów obowiązkowych dla tegorocznych maturzystów. W tym roku do egzaminy dojrzałości przystępuje ostatni rocznik, który ukończył gimnazjum, a w liceum trzy klasy. Jest też rocznik, który musiał uczyć się on line, z powodu pandemii koronawirusa.

Maturzysta - tak jak w latach ubiegłych - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych, jako obowiązkowy napiszą również egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.