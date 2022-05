Laureaci piątej edycji Festiwalu "Nasz talent" im. Henryka Gmitra w Myszkowie ZDJĘCIA

W koncercie finałowym w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie wystąpiło 26 wykonawców. Byli podzieleni na kategorie wiekowe - przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, klasy I-II, klasy IV-VI, klasy VII-VIII, uczniowie szkół ponadpodstawowych,

Nagrody i wyróżnienia (laureat i tytuł piosenki)

Przedszkola

1 miejsce: Antonina Suchecka – Laleczka z saskiej porcelany

2 miejsce: Liliana Kolasa – A ja mam psa

3 miejsce: Laura Janocha – Góry do góry

Wyróżnienia: Marcin Borowy - Podróżnik

(w tej kategorii nie mogła wystąpić – z powodu choroby - Hanna Małolepsza, która zakwalifikowała się do koncertu finałowego i brała udział w warsztatach)

Klasy I-III

1 miejsce: Nikola Leszczyńska – Śpiewam i tańczę

2 miejsce: Natalia Kopacz – Ulubiona sukienka

3 miejsce: Jagoda Chatys – Pół kroku stąd

Wyróżnienia: Maja Mehal – Riptide, Amelia Tręda – Śpiewam i tańczę

Klasy IV-VI

1 miejsce: Kuba Potempski – Nieznajomy

2 miejsce: Zosia Wójcik – Miałeś być

3 miejsce: Łucja Piecuch – Czas nas uczy pogody

Wyróżnienia: Natalia Feret – All of me, Magdalena Kot – nie bój się chcieć

Klasy VII-VIII

1 miejsce: Oliwia Nowak – Heather

2 miejsce: Julia Wiewióra – Zabierz tę miłość

3 miejsce: Hanna Rehlich – Gołębi song

Wyróżnienia: Katarzyna Dyszy – Byle jak

Szkoły ponadpodstawowe

1 miejsce: Julia Tkacz – Unbreak my heart

2 miejsce: Magdalena Bąk – Jeszcze w zielone gramy

3 miejsce: Wiktoria Konieczniak – Wielka dama

Wyróżnienia: Kamila Góral – Say you love me, Zuzanna Kuta – All I want, Maja Puszczewicz – Naprawdę chcę, Kasia Ząbkiewicz – Prawda o nas

Nagrodą za pierwsze miejsce w każdej kategorii była karta podarunkowa na 1000 zł, drugie miejsce – 600 zł, trzecie miejsce – 400 zł. Do tego zwycięzcy otrzymali nagrody Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej i zestaw gadżetów Powiatu Myszkowskiego.