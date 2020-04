Kwitnące miasto. W Myszkowie kwitną wiśnie ozdobne ZDJĘCIA

Pięknie wyglądają te kwitnące drzewa przy urzędzie miasta. Najwięcej jest ich przy ul. Prymasa Wyszyńskiego, przed kościołem św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Tworzą zachwycający szpaler drzew obsypanych różowymi kwiatami.

Wiśnia ozdobna to drzewo o kolumnowym pokroju. Po 10 latach osiąga ok. 2,5 metra wysokości i 1,2 m szerokości. Ostatecznie dorasta do 10 m. Liście tej odmiany są błyszczące, ciemnozielone, jesienią zaś zmieniają barwę na żółtopomarańczowe. Najpiękniej jednak wygląda wiosną, gdy obsypana jest pełnymi jasnoróżowymi, delikatnie pachnącymi kwiatami zebranymi w pęczki. Wydaje niejadalne owoce