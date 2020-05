Kradł akumulatory z drogowej sygnalizacji świetlnej

- Myszkowscy policjanci od pewnego czasu pracowali nad sprawą kradzieży akumulatorów zasilających sygnalizatory świetlne, które znajdowały się przy budowie dróg w powiecie myszkowskim - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Złodziej działał nocą. Do pierwszych kradzieży doszło pod koniec kwietnia. Kolejne akumulatory ginęły przy ul. Zawierckiej w Myszkowie,w Lgocie Nadwarciu, w Poraju oraz na terenie powiatu zawierciańskiego. Swoją działalnością rabuś w każdym przypadku zakłócił porządek ruchu pojazdów na odcinkach budowanych dróg. Kolejną kradzież planował na ulicy 3 Maja w Poraju. Pojawił się w tam nocy z poniedziałku na wtorek. Miał specjalne narzędzia, którymi rozciął skrzynkę z akumulatorem oraz samochód do szybszej ucieczki.Samochód nie był dopuszczony do ruchu, nie miał obowiązkowego ubezpieczenia, a złodziej był pijany, bez prawa jazdy, które stracił początku roku stracił je za jazdę po pijanemu. Złodziej na widok policyjnego patrolu próbował uciekać do lasu, ale po krótkim pościgu został zatrzymany. Od razu trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna był pijany miał blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu.