Koziegłowy. Przyszedł do komisariatu policji z interwencją. Już nie wyszedł, by był poszukiwany

- Do Komisariatu Policji w Koziegłowach przyszedł 34-letni mieszkaniec gminy Koziegłowy. Mężczyzna chciał złożyć wyjaśnienia w związku z zaistniałym zdarzeniem - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Referent sprawy sprawdził jego dane w policyjnych systemach informatycznych i okazało się, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Myszkowie za niestosowanie się do sądowego zakazu. Policjanci od razu zatrzymali 34-latka, który na rok trafił wczoraj do aresztu