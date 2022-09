Koziegłowy. Policjanci zatrzymali mężczyznę z narkotykami

Policyjny patrol z Koziegłów na ulicy Zamkowej w Koziegłowach wylegitymował mężczyznę, który na widok radiowozu dziwnie się zachowywał.- Podczas policyjnej kontroli mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany sytuacją. To zmorzyło tylko podejrzenie stróżów prawa. Podczas dalszych czynności śledczy odnaleźli i zabezpieczyli woreczek z białą substancją - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Tester wykazał, że była to amfetamina. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. UWczoraj usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Teraz grozi mu nawet 3 lata za kratami.