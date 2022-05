Koziegłowy. Na ścianie budynku Urzędu Gminy i Miasta zainstalowano defibrylator

Urządzenie znajduje się niedaleko wejścia głównego przy Placu Moniuszki 14.

Jak działają publiczne defibrylatory AED?

Defibrylatory AED to proste i intuicyjne urządzenia, skonstruowane dla osób bez wiedzy medycznej do udzielania pierwszej pomocy. Urządzenia te pozwalają za pomocą trzech prostych symboli i poleceń przeprowadzić nawet niedoświadczonych użytkowników krok po kroku przez cały proces postępowania ratowniczego. Defibrylatory umieszczone w miejscach publicznych pozwalają na przeprowadzenie całego procesu jeszcze przed przyjazdem karetki pogotowia, co niejednokrotnie pozwala uratować życie osobie z zatrzymaniem krążenia.

Codziennie w Polsce dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, co z kolei prowadzi do zatrzymania prawidłowego krążenia krwi i tym samym niedotlenienia mózgu. W wyniku tego, już po kilku minutach zaczyna on obumierać. Bez dostępu do wczesnej defibrylacji – poszkodowana osoba nie ma szans na przeżycie.

Defibrylatory AED umieszczony na zewnątrz budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, nadaje się do użycia dla każdego użytkownika – zarówno dla osób przeszkolonych jak i tych, które używają ich po raz pierwszy. Dzięki zaawansowanej analizie rytmu serca – defibrylatory podejmują decyzję o procesie postępowania ratowniczego i kierują użytkownikiem przez cały proces, zapewniając osobie poszkodowanej maksimum bezpieczeństwa. W oparciu o natychmiastowy pomiar i technologię zapewniają szybką i skuteczną pomoc oraz bezpieczny proces ratowania życia.