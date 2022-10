Koziegłowy. Kierował samochodem, chociaż nie miał prawa jazdy

- Podczas kontroli okazało się, że oprócz sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów, ma cofnięte uprawnienia do kierowania zgodnie z decyzją administracyjną, która wydał Starosta Powiatowy w Myszkowie - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Mieszkaniec Koziegłów odpowie za niestosowanie się do zakazu sądowego oraz decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień, za co grozi do 3 lat więzienia