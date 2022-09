Koziegłowscy policjanci prowadzą akcję "Bezpieczna droga do szkoły" ZDJĘCIA

- Lekcja o tym, jak bezpiecznie przejść przez jezdnię, jak korzystać z drogi oraz w jaki sposób bezpiecznie poruszać się rowerem odbyła się w Szkole Podstawowej w Mysłowie - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Dzielnicowy młodszy aspirant Adam Smereczyński omówili podstawowe zasady ruchu drogowego, a dzieci chętnie odpowiadały na pytania mundurowego. Jednym z poruszonych elementów była zasadność noszenia odblasków, tym bardziej że zbliża się sezon jesienny, więc poranki i wieczory, to właśnie ten czas, kiedy należałoby "uzbroić się" np. w świecącą opaskę lub zawieszkę. Dzielnicowy chętnie odpowiadał na pytania dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Omówił zasady bezpiecznego poruszania się rowerem i hulajnogą. Zachęcał wszystkich do używania kasków ochronnych. Na koniec wszyscy pozowali do pamiątkowego zdjęcia.