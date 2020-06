Koniec roku szkolnego w czasie pandemii. Rozdanie świadectw w Zespole Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie ZDJĘCIA

Wyższe oceny na świadectwach?

Koniec roku szkolnego coraz bliżej, a wraz z nim wystawianie ocen, które trafią na świadectwa. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zaapelował do nauczycieli, by wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy oraz by oceny końcoworoczne były „plus jeden”. Jego zdaniem ed...