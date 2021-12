Kierowca miał zatrzymane prawo jazdy, ale prowadził auto, pasażer ukrywał narkotyki

Oplem jechali 20-letni kierowca i jego 26-letni pasażer. - Młodszy z nich kierował pojazdem pomimo sądowego zakazu, a starszy w bieliźnie ukrywał narkotyki - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Na ulicy Ciemnej w Myszkowie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej opla zafirę. Już na początku policyjnej kontroli wyszło na jaw, że 20-letni kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania, bo sąd wydał mu zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Podczas dalszych czynności policjanci zauważyli, że podróżujący samochodem pasażer jest bardzo zdenerwowany kontrolą. Mundurowi postanowili sprawdzić, co jest tego powodem. Jak się okazało, 26-latek ukrywał niedozwolone substancje. W czasie kontroli znaleźli przy nim zawiniątko z marihuaną. Mieszkaniec Będzina za posiadanie narkotyków został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Za kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu i za posiadanie substancji zabronionej każdemu z nich grożą nawet 3 lata więzienia.