Kierowca, który w sobotę, po pijanemu spowodował śmiertelny wypadek aresztowany na 3 miesiące

Do wypadku doszło w minioną sobotę o godzinie 13.30 w Siedlcu Dużym na drodze krajowe numer 91. 26-letni kierowca fiata bravo, jadąc w kierunku Katowic, podczas wyprzedzania land rovera stracił panowanie nad kierowanym samochodem, uderzył w ten pojazd, a następnie "dachował". W wyniku zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala. Niestety jednej z nich nie udało się uratować. To 28-letni pasażer fiata, który zmarł w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń.

Policjanci zatrzymali kierowcę fiata. Jak się okazało, mężczyzna by kompletnie pijany – w jego organizmie były ponad 2 promile alkoholu. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 26-latkowi prokuratorskich zarzutów, spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, znajdując się pod wpływem alkoholu.