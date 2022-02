Kibice Ruchu Chorzów nie chcą Górnika Zabrze w Myszkowie. Nie aprobują współpracy UKS-u z klubem z Roosevelta RED

W czwartek, 10 lutego 2022 r. ogłoszono, że UKS Myszków dołączył do programu partnerskiego Górnika Zabrze i jego akademii. Wywołało to niezadowolenie kibiców Ruchu Chorzów z Myszkowa, którzy pojawili się na treningu dzieci z UKS-u i dosadnie wykrzyczeli, co myślą o klubie z Roosevelta. Zapowiadają kolejne kroki.