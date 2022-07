Kamil Gradek, wychowanek MGLKS Błękitni Koziegłowy, startujw dziś w Tour de France

Będzie reprezentował Team Bahrain Victorious, w którym jeździ w tym sezonie. Kamil Gradek w ubiegłą środę wywalczył srebrny medal w jeździe indywidualnej na czas podczas Mistrzostw Polski w Leonicinie, przegrywając o 13 sekund z Maciejem Bodnarem (TotalEnergies). Bodnar również wystartuje w Tour de France, a także jeszcze dwóch innych Polaków - Łukasz Owsian i Rafał Majka.

Trener i zarazem prezes Błękitnych Koziegłowy, Andrzej Chmurzewski jest dumny ze swego wychowanka.

- Powołanie Kamila do występu w Tour de France to historyczne wydarzenie dla gminy Koziegłowy. Nigdy nawet nie marzyłem, że coś takiego będzie miało miejsce. Jest to uhonorowanie wielu lat ciężkiej pracy. W Tour de France biorą udział tylko najbardziej liczące się na świecie zawodowe teamy - mówi Andrzej Chmurzewski.

Kamila ściągnął do Bahrain Victorious Michał Gołaś, który jest dyrektorem tej grupy. Po pierwszych występach w barwach grupy był z niego bardzo zadowolony, co zaowocowało podpisaniem kontraktu na dwa lata.