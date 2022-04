Już w niedzielę, 3 marca, wielka wyprzedaż garażowa w Galerii Jurajskiej. Możesz kupować i sprzedawać

Wyprzedaże garażowe, czyli amerykańskie garage lub yard sales docierają do Polski. W coraz większej liczbie miast odbywają się tego typu imprezy, podczas których sąsiedzi czy mieszkańcy miasta sprzedają z pozoru niepotrzebne przedmioty, w tym nieraz starocie, takie jak np. ceramikę czy ubrania.

Teraz tego typu wydarzenie zawitało także do Częstochowy. Już w najbliższą niedzielę, 3 kwietnia, Galeria Jurajska organizuje pierwszą w mieście „garażówkę”. To prawdziwa gratka dla fanów vintage, staroci i antyków, osób poszukujących współczesnych rzeczy z drugiej ręki, ale także wszelkiego rodzaju kolekcjonerów polujących na skarby.

Na wyprzedaży garażowej można bowiem kupić niezwykłe, często unikalne przedmioty za niewielki ułamek ich wartości. Tak też będzie w Galerii Jurajskiej. Jak zapowiada centrum handlowe, na pierwszą tego typu imprezę zgłosiło się aż 60-ciu sprzedawców z regionu.

– Niedzielną wyprzedażą zaczynamy cały cykl takich imprez. Aż do czerwca „garażówki” będziemy organizować co miesiąc i zawsze w pierwszą niedzielę. Liczymy na to, że idea wydarzenia się spodoba i zostanie ono z nami na dłużej. Tym bardziej, że w regionie nie brakuje ani chętnych do sprzedaży, ani fanów vintage – mówi Violeta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.