Już jutro Industriada 2021 w Żarkach, w Starym Młynie

Technika. To Was zaskoczy! – to motyw przewodni tegorocznej Industriady. Święto Szlaku Zabytków Techniki odbędzie się 11 września 2021r. w 38 lokalizacjach w 25 miejscowościach województwa śląskiego. W tym roku do obchodów Industriady dołączy również 5 obiektów zaprzyjaźnionych.

Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach zaprasza wszystkich miłośników dziedzictwa industrialnego i nie tylko na bezpłatne zwiedzanie. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zarezerwujcie miejsce pod numerem tel. 690 070 772.

Program Industriady w Żarkach

11.00-17.00 – Nowinki techniczne dawnych lat. Fabularyzowane zwiedzanie.

11.00-17.00 – Industrialny plac zabaw – zabawa dla małych i większych pasjonatów techniki

12.00-17.00 – Techniczne tajniki dawnej broni. Opowieść rusznikarza

12.00-17.00 – Barwna i techniczna historia szycia. Interaktywnie.

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Śląskiego.