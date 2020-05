Jaworznik: Wypadek motocyklisty. 43-letni mężczyzna został przetransportowany helikopterem do szpitala

Policjanci apelują o rozwagę. Rozpędzenie motocykla do prędkości 100 km/h często trwa jedynie kilka sekund. Dlatego tak ważne jest, by za kierownicą zachować zdrowy rozsądek i wyobraźnię.

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę, 10 maja, na ulicy Kieleckiej w miejscowości Jaworznik w powiecie myszkowskim. 43-letni motocyklista prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem i uderzył w znak drogowy STOP!

Często nadmierna prędkość, brawura, przecenianie własnych umiejętności kierowania motocyklem, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, jest przyczyną zderzenia się z innym uczestnikiem ruchu i kończy się tragicznie.

- Nie zapominajmy jednak, że za zdarzenia z udziałem motocyklistów odpowiadają również kierujący samochodami. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, brak sygnalizowania skrętu, bądź zmiana pas ruchu, nie upewniwszy się czy kierowca ma do tego prawo, to jedne z głównych „grzechów” kierowców samochodów. Kierowcy samochodów powinni pamiętać, że motocykliści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, którzy mają takie same prawa jaki i oni - mówi Barbara Poznańska.

- Apelujemy do wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Tych podróżujących jednośladami, a także kierujących samochodami o przestrzeganie przepisów oraz wzajemny szacunek na drodze. Mimo słonecznej aury i bardzo dobrych warunków atmosferycznych nie zapominajmy też o rozsądku na drodze. Pamiętajmy, że motocykl to nie samochód! Rzadko wybacza błędy... - dodaje rzeczniczka myszkowskiej policji.