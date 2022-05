Jak odzyskać utracony zasiłek chorobowy w ZUS

- Od 1 stycznia 2022 r. nieterminowe zapłacenie składek lub nawet ich całkowity brak, nie powoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Będzie ono trwało aż do jego wygaśnięcia lub wyrejestrowania z ubezpieczenia – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Oznacza to, że nie trzeba będzie składać wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Wnioski takie (wniosek US-9) nadal mogą składać ci przedsiębiorcy, którzy mają zaległości w płaceniu składek za miesiące sprzed 1 grudnia 2021 r. Zgodnie z przepisami, będą one przyjmowane przez ZUS tylko do 30 czerwca 2022 r.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, którym przed 1 grudnia 2021 r., a w szczególności w listopadzie ub. roku, na skutek nieterminowych lub niepełnych wpłat ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, a w kolejnych miesiącach opłacały składki na ubezpieczenia społeczne i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ustawodawca dał czas na złożenie wniosku o wyrażenie zgody na przywrócenie terminu opłacenia składek, w nieprzekraczalnym terminie tj. do 30 czerwca 2022 r.