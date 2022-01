Jak dokarmiać ptaki ? Na moście, na Leśniówce znajdziecie informacje i kaczki ZDJĘCIA

W Myszkowie, na potoku Leśniówka, przy tzw. pierwszym moście jest dużo kaczek, które są dokarmiane. Ale zwykle dostają chleb. A to nie jest dobry sposób pomagania ptakom zimną.

Jak to robić poprawnie informują, umieszczone na moście informacje ekologów.

Generalnie wg ornitologów nie ma potrzeby dokarmiania ptaków poza okresem mrozu lub śniegu. Ptaki wodne nie potrzebują dokarmiania, dopóki nie zamarznie woda, w której szukają naturalnego pokarmu (roślin i drobnych zwierząt wodnych). Jeżeli zaczniemy je dokarmiać gdy jest jeszcze ciepło, nie odlecą do cieplejszych krajów i narazimy je na ryzyko zmagania się z ciężkimi, zimowymi warunkami.

Jeśli jest mróz i śnieg konieczne jest dokarmianie regularne. To co dajemy ptakom powinno być jak najbardziej naturalny i świeży. Resztki z naszego jedzenia są dla ptaków szkodliwe, tak jak dodatki do pokarmów, sól, przyprawy, konserwanty itd.. Psujące się resztki obiadu czy pleśniejący chleb to śmiertelne zagrożenie dla ptaków.

Kaczki i łabędzie można karmić ziarnami zbóż, drobno pokrojonymi warzywami, surowymi lub gotowanymi, koniecznie bez soli. Można też dawać specjalny granulat dla ptaków wodnych.