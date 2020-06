Imieniny Walerii 5.06. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Walerii?

Jaki jest Waleria?

Imię Waleria jest pochodzenia łacińskiego. Imieniny Walerii wypadają 28 kwietnia, 5 czerwca, 8 października oraz 9 grudnia.

Waleria jest osobą uśmiechniętą i spontaniczną. Jest tolerancyjna i nie lubi wdawać się w zbędne konflikty. Cechuje ją lojalność i poczucie humoru. Jest towarzyska i ma wielu przyjaciół. Lubi spędzać z nimi czas na różnych aktywnościach. Można jej zaufać i powierzyć wiele tajemnic. W pracy jest systematyczna i sumienna. Świetnie sprawdzi się w pracy w zespole. Lubi motywować innych i ma wiele ciekawych pomysłów.

Jaka jest geneza imienia Waleria?

Imieniny Walerii - jakie cechy przypisywane są osobie o tym imieniu? Imię Waleria jest pochodzenia łacińskiego. Imieniny Walerii wypadają 28 kwietnia, 5 czerwca, 8 października oraz 9 grudnia.

Waleria jest osobą uśmiechniętą i spontaniczną. Jest tolerancyjna i nie lubi wdawać się w zbędne konflikty. Cechuje ją lojalność i poczucie humoru. Jest towarzyska i ma wielu przyjaciół. Lubi spędzać z nimi czas na różnych aktywnościach. Można jej zaufać i powierzyć wiele tajemnic. W pracy jest systematyczna i sumienna. Świetnie sprawdzi się w pracy w zespole. Lubi motywować innych i ma wiele ciekawych pomysłów.

Walerio z Myszkowa! W dniu imienin życzymy Ci wszystkiego najlepszego.

Prześlij życzenia imieninowe dla Walerii

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Niechaj los Tobie sprzyja,

niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Sprawdź, która kwiaciarnia jest najbliżej w Myszkowie

💐 Kwiaciarnia Marika