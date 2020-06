Imieniny Piotra. Kiedy są imieniny Piotra? Najbliższe imieniny wypadają 2.06. Wiersze imieninowe

Jaki jest Piotr?

Imię Piotr jest pochodzenia greckiego i oznacza niezłomny jak skała. Imieniny Piotra wypadają 3, 18, 28, 31 stycznia, 2, 5, 8, 21, 22, 23, 24 lutego, 1, 2, 23 marca, 27, 28, 29 kwietnia, 8, 13, 19, 29 maja, 2, 3, 12, 23, 29 czerwca, 2, 7, 12, 30 lipca, 1, 12, 19 sierpnia, 9, 11, 12, 25 września, 19 października, 16, 18, 21 listopada i 2, 4, 13, 21, 25 grudnia.

Piotr jest osobą ambitną i zdolną. Cechuje go także lenistwo, dlatego musi mieć zaplanowane obowiązki, aby się ich podjąć. Nie umie jednak zorganizować sobie planu dnia i staje się chaotyczny w swoich działaniach. Piotr jest niecierpliwy i nerwowy, najlepiej wszystko chciałby mieć na już. Jest duszą towarzystwa i bardzo lubi zabawiać swoich przyjaciół. Jest osobą, która chętnie pomaga innym i lubi udzielać rad. W pracy osiąga bardzo dobre wyniki, kiedy ma nałożone na siebie określone z góry obowiązki i zadania. Chce realizować wszystkie projekty, których się podjął.

Wierszyki na imieniny Piotra

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Piotrowi, bo nie mieszka w Myszkowie, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

