Hity rekrutacji do szkół średnich w Myszkowie. W najbardziej obleganej klasie aż pięć osób na jedno miejsce! Karolina Kos

Od poniedziałku, 9 maja, kandydaci ubiegający się o miejsce w jednej z myszkowskich szkół ponadpodstawowych, mogli zapoznać się w systemie rekrutacyjnym z ofertą wybranych placówek, kryteriami i zasadami punktacji. W zależności od konkretnego miasta rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się w różnych terminach. W większości województw czas składania wniosków jest podobny - do końca maja wnioski składali ci, którzy wybierają się do szkół wymagających zdania dodatkowego egzaminu. Pozostali kandydaci na złożenie wniosku mają czas do końca roku szkolnego. Gdzie uczniowie aplikują najchętniej? Które placówki oferują najciekawsze kierunki? Zobaczcie w naszej galerii.