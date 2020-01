Herody opanowały jurajską Niegowę. Przyjechały z różnych stron ZDJĘCIA

Impreza rozpoczęła się wesołym i barwnym korowodem tradycyjnych zespołów, zaproszonych gości i mieszkańców. Część konkursowa Przeglądu odbyła się w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie.

Prezentowane przedstawienia oceniało Jury w składzie: Małgorzata Majer – dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, Małgorzata Kłych – etnograf, folklorysta, Małgorzata Paul – etnolog Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Jury przyznało następujące nagrody:

- w kategorii dziecięcej:

I miejsce – Grupa Kolędnicza z Osin,

Wyróżnienie – Grupa Kolędnicza z Parafii Sokolniki,

Wyróżnienie – Grupa Kolędnicza z Tomiszowic,

w kategorii dorosłych:

I miejsce i nominacja udziału w Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej – „Herody” z Sygontki,

I miejsce i nominacja w Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej – Grupa Kolędnicza z Cielętnik,

Wyróżnienie – „Cyganki” z Niegowy,

Wyróżnienie – „Misie” z Niegowy

Jak podkreśla Andrzej Szczepańczyk, dyrektor GOK w Niegowie, Herody, to grupa kolędników chodząca od domu do domu i odgrywająca scenki związane z narodzeniem Chrystusa, pokłonem Trzech Króli, rzezią niewiniątek i porwaniem Króla Heroda do piekła za prześladowanie Dzieciątka Jezus. Sama nazwa „herody” wywodzi się oczywiście od króla Judei, Heroda Wielkiego, który jest centralną postacią orszaków kolędniczych. Oprócz niego w skład takich orszaków wchodzą: diabeł, anioł, śmierć, Żyd, Turek, kominiarz, marszałek i żołnierz, czasem jeszcze baba, dziad i ksiądz. Orszaki herodów wędrowały od wsi do wsi i odgrywały scenki, otrzymując w zamian poczęstunek lub niewielkie sumy pieniędzy, a my ten zwyczaj przenieśliśmy na scenę, gdyż dziś ciężko jest odgrywać scenki w każdym domu we wsi.