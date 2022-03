Grzęda Mirowsko-Bobolicka znów łączy zamki w Mirowie i Bobolicach. Jest dostępna dla turystów

- Grzęda Mirowsko-Bobolicka, to teren położony pomiędzy zamkami Mirów i Bobolice, od wieków przynależny do tychże zamków. Stanowił zawsze jedną całość wraz z zamkami, od zachodniej strony przecięty Królewskim Traktem Zamkowym (dzisiejsza gminna droga asfaltowa łącząca Mirów z Bobolicami), stanowiącym szlak kupiecki prowadzący z Krakowa do Częstochowy - informuje Jarosław W. Lasecki. - Od północy zalesiony, z lasem ciągnącym się aż do Niegowy. Teren ten w wyniku zaborów i powojennych parcelacji został podzielony na wąskie działeczki ( najmniejsza tylko 190 cm szerokości!) i trafił w ręce kilkudziesięciu różnych gospodarzy. Były to głównie nieużytki i grunty o znikomej przydatności rolniczej. Status tego terenu, jako obszaru turystycznego nigdy nie był uregulowany. Ścieżki, czy szlaki przebiegające przez ten teren były wyznaczone „na dziko”, bez żadnej podstawy prawnej - dodaje Jarosław W. Lasecki.