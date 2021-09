Groźny wypadek drogowy w Rzeniszowie. Zderzenie dwóch aut ZDJĘCIA

- Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulicy Spacerowej z drogą krajową numer 91 w Rzeniszowie. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba ranna została przetransportowana do szpitala - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to obok nadmiernej prędkości najczęstsza przyczyna wypadków i kolizji. Wczoraj, około godziny 15. w rejonie skrzyżowania ulicy Spacerowej z drogą krajową numer 91 w Rzeniszowie, z tego powodu doszło do poważnego wypadku. Na miejscu ustalono, że 29-letni kierujący samochodem marki nissan almera, jadąc ulicą Spacerową w kierunku drogi krajowej numer 91, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 40-letniemu kierowcy volvo i doprowadził do zderzenia pojazdów. Kierowca nissana z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Kryminalni wyjaśniają teraz dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku.