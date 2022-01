Groził matce śmiercią w noc sylwestrową. Został zatrzymany przez policję

- Tuż po północy dyżurny myszkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie od 37-letniej kobiety, że jej syn telefonicznie grozi jej, słowami, że: " idzie do niej i ją zabije " - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Kobieta w obawie o swoje życie i zdrowie poprosiła o pomoc policjantów, którzy natychmiast podjęli interwencję. Mundurowi nie zastali na miejscu agresora. Ale podczas patrolu miasta,w poszukiwaniu mężczyzny, na ulicy Kościuszki zauważyli opisanego 20-latka. Jak się okazało, to syn zgłaszającej interwencję. Młody mężczyzna podczas legitymowania był pobudzony, agresywny i wielokrotnie kierował w ich stronę wyzwiska. 20-latek trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzut gróźb karalnych oraz znieważenia interweniujących policjantów.

Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 2 lat więzienia.