Góra Trzech Rzek w gminie Koziegłowy. Gdzie jest dokładnie i co to za miejsce

To miejsce jest w Markowicach, w gminie Koziegłowy. Jest nim najwyższe wzniesienie (386 m n.p.m.) Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej wchodzącej w skład Wyżyny Śląsko-Krakowskiej.

Dlaczego Góra Trzech Rzek ? Ponieważ stanowi dział wodny największych rzek Polski: Wisły, Odry i Warty. Spływające z niej wody opadowe i roztopowe trafiają Brynicą, Czarną Przemszę i Przemszę – do Wisły, Małą Panwią – do Odry, a Rzeniszówką i Bożym Stokiem – do Warty.

Pomysłodawcą i inicjatorem nadania wzniesieniu w gminie Koziegłowy nazwy Góra Trzech Rzek jest Wojciech Smolarek - dr nauk o Ziemi w zakresie geografii, (absolwent Uniwersytetu śląskiego Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu).

– Choć z czysto geograficznego punktu widzenia, obiekt o którym mowa jest wzgórzem, zastosowanie nazwy góra odkreśla jego rangę oraz stawia na równi z najwyższymi wzniesieniami dwóch pozostałych makroregionów Wyżyny Śląsko-Krakowskiej – Górą św. Anny (408 m n.p. m.) na Wyżynie Śląskiej i Górą Janowskiego (najwyższy punkt - Góra Janowskiego albo Góra Zamkowa – 516 m n.p.m.) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – wyjaśnia Wojciech Smolarek.