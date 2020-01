Giełda staroci po raz pierwszy na Zawodziu. Czym handlowano ZDJĘCIA

Giełda staroci przeniosła się na Zawodzie z Rynku Wieluńskiego, gdzie nie była ostatnio mile widziana, m.in. przez mieszkańców domów przy rynku. Wcześniej giełda była na Starym Rynku, ale tam prowadzone są prace rewitalizacyjne.

- Wiem, że to za wcześnie wyciągać generalne wnioski, ale uważam, że to jest lepsze miejsce niż Rynek Wieluński -mówi Artur Turek, jeden z handlujących antykami. - Tu jest więcej miejsca.

Na giełdzie można było kupić "wszystko" - militaria od białej broni do mundurów, porcelanę z XIX wieku, religijne obrazy, płyty z lat 70. dwudziestego wieku, kandelabry, książki, a nawet baki do motocykli z ubiegłego wieku.

Ranek na Zawodziu w Częstochowie ma długą tradycję i legendę miejską. Tu we wtorki i piątki odbywa się wielkie targowanie. Za PRL - na rynku na Zawodziu można było kupić wszystko, czego nie było w sklepach.

Od 1 stycznia, w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego Urząd Miasta Częstochowy zawarł umowę dzierżawy na prowadzenie targowiska przy ul. Rynek Prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Podobnie jak od ponad 20 lat, przez następne 3 lata targowisko będzie prowadziła spółka cywilna Wakand.

Jej przedstawiciele poinformowali, że podejmą się organizacji Giełdy Staroci, która funkcjonowała wcześniej na Rynku Wieluńskim.