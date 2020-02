Gala Sportu w Koziegłowach. Miasto po raz pierwszy nagrodziło w ten sposób najlepszych sportowców. Zainteresowanie galą było ogromne

Sport kwalifikowany Kamil Gradek Kolarz szosowy, zawodnik CCC Team. Jest wychowankiem MGLKS „Błękitni” Koziegłowy. Mistrz Polski w jeździe indywidualnej na czas w kategorii U23, w 2015 r. i w 2019 r. srebrny medalista Mistrzostw Polski w jeździe indywidualnej na czas w kategorii Elita. W ubiegłym roku wygrał klasyfikację generalną Ronde van Midden Nederland, był 3. w Wyścigu Szlakiem Walk Majora Hubala i 5. w Wyścigu Dookoła Mazowsza. Wygrał Tour of China I, Memoriał Andrzeja Trochanowskiego.

Krzysztof Szot

Ośmiokrotny mistrz Polski w boksie. Dwukrotnie w najlepszej ósemce mistrzostw świata, dwukrotny ćwierćfinalista Mistrzostw Europy. Trener reprezentacji Polski w kategorii kadetów.

Ireneusz Żywiołek

Kulturysta, medalista Mistrzostw Polski Federacji IFBB. Mistrz Polski w kulturystyce i fitness NABBA do 179 cm oraz w kategorii Bodybuilding. Członek reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata we Włoszech. Uplasował się w pierwszej dziesiątce. W 2019 roku zajął w Mistrzostwach Polski Federacji IFBB 3. miejsce w kategorii kulturystyka mężczyzn do 95 kg

Nikoletta Sularz

Zawodniczka sportów sylwetkowych w kategorii Wellness Fitness. W roku 2019 zdobyła dwa tytuły mistrzyni świata – w kategorii juniorka oraz seniorka. W 2019 roku zdobyła aż 6 tytułów mistrzowskich: mistrzostwo Polski juniorek, mistrzostwo Europy juniorek, mistrzostwo świata juniorek, mistrzostwo Polski seniorek plus Absolutne Mistrzostwo Polski, mistrzostwo Europy seniorek plus Absolutne Mistrzostwo Europy, mistrzostwo świata seniorek. Wygrała też rywalizację w Pucharze Polski. W 2019 r. kilkakrotnie stawała na podium zawodów Pucharu Świata. Zajęła drugie miejsce w rankingu światowym za 2019 r. Rok wcześniej wywalczyła pierwsze miejsce w tym rankingu, w debiutanckim sezonie startowym. W 2018 r. zdobyła: mistrzostwo Polski, mistrzostwo Europy oraz wicemistrzostwo świata juniorek. Nikoletta Sularz posiada międzynarodową mistrzowską klasę sportową. Jest regularnie powoływana przez Polski Związek Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego (PZKFiTS) do kadry narodowej.