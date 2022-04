Fundacja Cała Wioska utworzyła w Żarkach punkt opieki nad maluchami ZDJĘCIA

- Naszym celem jest działanie na rzecz dzieci i rodziców – informuje Maja Jezierska-Górniak z Fundacji Cała Wioska. - Realizujemy to wsparcie poprzez warsztaty dla rodziców, integracyjne spotkania dla rodzin, ofertę edukacyjno-opiekuńczą zgodną z wartościami i potrzebami rodziców.

Wśród propozycji są również zajęcia dodatkowe i warsztaty dla dzieci , najczęściej w naturze, a także organizacja półkolonii i pikników rodzinnych.

- Dążymy do tego, by rodzice mieli szerszy wybór w obszarze edukacji dla dzieci, stąd nasza propozycja edukacji demokratycznej i leśnej pedagogiki, co daje okazję do poznawania siebie i wspólnego działania. Zależy nam by dzieci poznawały różnorodny świat poprzez doświadczanie – przekonuje Maja Jezierska-Górniak.