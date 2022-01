Finał WOŚP w Myszkowie i powiecie. Co nas czeka

Michał Wójcik z kabaretu Ani Mru Mru, nie tylko wystąpi, ale też poprowadzi licytację.

Finał WOŚP odbędzie się też w Poraju. - Będzie on inny niż poprzednie, ale podobnie jak w ubiegłym roku, wydarzenia koncertowe odbędą się w Kinie „Bajka”. Ze względów pandemicznych będzie mogła wziąć w nim udział ograniczona liczba osób, ale zapewniliśmy transmisję on – line z finałowych koncertów. W Internecie odbywa się również licytacja orkiestrowych fantów” – zapowiada Anna Podsiadlik, szefowa Sztabu WOŚP w Poraju – „W niedzielę również zapraszamy do aktywności ruchowej i udziału w wydarzeniach sportowych. To będzie wyjątkowa, styczniowa niedziela. Liczymy na wasze serca i hojność.

Sztab w Poraju otrzymał z Fundacji WOŚP, jak co roku, kilkanaście orkiestrowych gadżetów. Wiele osób dobrego serca przekazało także fanty na licytację, która odbywa się on-line na stronie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Aspera” w Poraju pod adresem: www.spdaspera.org