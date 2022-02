Ferie z bonem turystycznym. Można bonem zapłacić za wypoczynek dziecka red

arc zus

Rozpoczęły się ferie zimowe w województwie śląskim. Rodzice wciąż mogą korzystać z bonów turystycznych, by zapłacić za zimowy wypoczynek dziecka. W województwie śląskim do zrealizowania zostało jeszcze 252 tysiące bonów. To liczba zarówno tych aktywnych bonów, ale jeszcze całkowicie niewykorzystanych, jak i nieaktywnych.