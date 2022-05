Fantastyczny spektakl "Mały Książę" ogniska baletowego domu kultury w Żarkach ZDJĘCIA

Wystąpiły dzieci z klas 4-8, ze wszystkich szkół podstawowych w gminie Żarki, , które uczęszczają na zajęcia ogniska baletowego w Żarkach. Pomysł przedstawienie, choreografia, dobór muzyki to dzieło baletmistrza Łukasza Zasika. W przygotowaniu 2 grup uczestniczyła Larisa Policińska. Piękne stroje przygotowała Nina Jaworska. Dzieii i och opiekunowie ciężko pracowali nad przygotowaniem premiery 2 lata. Do tej pory, z powodu powodu obostrzeń pandemicznych nie można było pokazać spektaklu szerszej publiczności. Efekt pracy całego zespołu jest olśniewający.

Wszystkie pokazy nagrodzone były gromkimi brawami. Bo też efekt jest olśniewający.

- Dziękujemy wspaniałym wykonawcom za piękne i wzruszające występy, ich rodzicom i opiekunom za systematyczne uczestniczenie w zajęciach - mówi Magdalena Brzegowska, dyrektor MGOK w Żarkach.

Widowisko finansowała Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarkach.