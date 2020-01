Emerytura uzależniona od liczby dzieci? Kontrowersyjny pomysł wicepremier Sochy. Popierasz? [SONDA]

Program 500 plus nie odwrócił trendu, Polaków jest coraz mniej. Jak sobie z tym radzić? Powołana w grudniu na stanowisko wiceszefa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha proponuje powiązać system emerytalny z liczbą posiadanych dzieci. - Myślę, że to nie jest fikcja. Być może sytuacja do tego nas zmusi - powiedziała "Dziennikowi Gazecie Prawnej". Eksperci nie zostawiają na tym pomyśle suchej nitki.