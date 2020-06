Egzamin ósmoklasisty. Już po matematyce. SP nr 5 w Myszkowie ZDJĘCIA

- Nie było problemów - mówi Julia Czyż, z VIII c. - Byliśmy dobrze przygotowani.Trudniejsze były zadania na egzaminie próbnym. Pewnie chodziło o to, abyśmy się maksymalnie dobrze przygotowali i skoncentrowali. I wyszło dobrze. Wczoraj natomiast, na egzaminie z języka polskiego pisali prace na temat "Quo vadis", patrona szkoły Henryka Sienkiewicza. Pewne trudności budził temat przemówienia, konkretnie pytanie o Petroniusza jako skutecznego mówcę. Jutro egzamin z języka obcego.

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie do egzaminu przystąpiło 69 uczniów. Na sprawdzian przeznaczono 100 minut, al wielu uczniów wychodziło z sal egzaminacyjnych znacznie wcześniej, nawet po 45 minutach. Oceniali, że zadania nie były trudne. W sumie do rozwiązania było 21 zdań -6 otwartych i 21 zamkniętych.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 7-9 lipca.

Pierwotnie egzaminy miały się rozpocząć 21 kwietnia. Z powodu epidemii koronawirusa od 12 marca zawieszono stacjonarne zajęcia w szkołach. Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty.