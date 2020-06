Egzamin ósmoklasisty, dzień drugi, matematyka. SP nr 5 w Myszkowie ZDJĘCIA

Uczniowie rozmawiali o tym, jak trudne mogą być zadania. - Przerabiałam zadania z ubiegłego roku i nie były trudne – mówi Julia Wójcik z VIII c. - Wybieram się do liceum, do klasy z rozszerzoną matematyką i chce na egzaminie osiągnąć bardzo dobry wynik.

Egzamin potrwa 100 minut (może być wydłużony do 150 minut). Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 7-9 lipca.

Pierwotnie egzaminy mialy się rozpocząć 21 kwietnia. Z powodu epidemii koronawirusa od 12 marca zawieszono stacjonarne zajęcia w szkołach. Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty.