Egzamin ósmoklasistów w Szkole Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza w Myszkowie. Zobacz ZDJĘCIA

W największej w Myszkowie podstawówce, w Szkole Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza do egzaminu przystąpiło 105 uczniów z 5 klas. Przed wejściem do sal lekcyjnych, w których odbywa się sprawdzian, losowali miejsca.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na egzamin urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z dwóch części. W pierwszej uczniowie zapoznają się z dwoma tekstami - literackim (poezja, epika lub dramat) oraz nieliterackim (popularnonaukowy, publicystyczny lub naukowy). Zadania w tej części sprawdzianu odnoszą się do tych tekstów.

W drugiej części egzaminu uczniowie piszą wypracowania. Mają do wyboru dwa tematy- jeden to może być np. opowiadanie, drugi jest o charakterze argumentacyjny - przemówienie, rozprawka, artykuł. W wypracowaniu należy odwołać się do którejś z obowiązkowych lektur szkolnych oraz utworów wybranych przez siebie. Tekst powinien mieć co najmniej 200 wyrazów.