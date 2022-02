Dzisiaj w Niegowie pracownicy ZUS pomogą w składaniu wniosków o 500 Plus

Pracownicy ZUS czekają na interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Bankowa 21, w godzinach 9:00-13:00.

- Wnioski w sprawie świadczeń 500+ i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego można składać wyłącznie przez internet za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Empatia oraz PUE ZUS. Do ZUS wpływają one każdego dnia, jednak jest jeszcze spora grupa rodziców i opiekunów, którzy nie złożyli. Dlatego zachęcamy do udziału w dyżurach naszych ekspertów. Pomogą oni nie tylko w złożeniu elektronicznym wniosku, ale także założeniu profilu PUE, na który to będzie wpływała korespondencja z ZUS w sprawie danego świadczenia – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS województwa śląskiego.

Można też skorzystać ze specjalnej infolinii 22 290 55 00, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub kontaktując się z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS telefonicznie 22 560 16 00, bądź za pomocą email ([email protected]). Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 –18.00. Informacji możne otrzymać także na miejscu w placówce ZUS lub zdalnie poprzez e-wizytę.