Dzisiaj, 22 września, jeździmy za darmo miejskimi autobusami w Myszkowie

Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach na świecie święto to obchodzone jest rokrocznie tego samego dnia i ma promować korzystanie ze środków transportu, które są bardziej przyjazne dla środowiska niż samochody.

Dzień bez Samochodu to międzynarodowa kampania proekologiczna, która wieńczy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu obchodzony od 16 września. Święto to ma wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach.

W Dzień bez Samochodu zachęca się, by kierowcy zrezygnowali z użytkowania aut, a zamiast tego wybrali przejazd komunikacją miejską czy miejskimi rowerami. Co więcej, w tym dniu w wielu miastach, które przyłączają się do kampanii, przewidziana jest bezpłatna komunikacja dla kierowców, którzy posiadają przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu. Dodatkowo 22 września w wybranych miastach zamykane są centralne ulice dla samochodów.