Dwaj męźczyźni grozili 43-latkowi obcięciem palców ZDJĘCIA

Napastnicy weszli do domu ofiary.

- Myszkowscy policjanci zostali powiadomieni o rozboju, mieszkaniu 43-letniego myszkowianina - informuje

asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Z ustaleń śledczych wynika, że do mieszkania 43-latka zapukało dwóch mężczyzn, Gospodarz, na swoje nieszczęście, wpuścił ich do środka. Po wejściu przystawili 43-latkowi nóż do dłoni i zagrozili, że odetną mu palce. Bandyci zabrali laptopa, monitor komputera, wiertarkę oraz głośnik i wyszli.

Napadnięty mężczyzna zaalarmował policję. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania napastników i następnego ranka ich zatrzymali.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Młodszy z nich dodatkowo odpowie za posiadanie marihuany. Policjanci odzyskali stracone przedmioty. Wczoraj, 2 czerwca, decyzją sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 12 lat więzienia.