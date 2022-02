Dusił żonę, zaatakował łamem sąsiada, który chciał jej pomóc

- Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, około godziny 5. w jednym z mieszkań w Poraju - informuje asp. sztab. oficer prasowy KPP w Myszkowie. Wychodząca do pracy 40-letnia kobieta została zaatakowana i pobita przez swojego męża. Słysząc wołanie o pomoc, na ratunek ruszył jej 42-letni sąsiad, który próbował odciągnąć napastnika. Między mężczyznami wywiązała się walka, podczas której sprawca chwycił za łom i zaczął nim bić sąsiada.

Powiadomieni koziegłowscy policjanci zastali na miejscu dwóch leżących na ziemi mężczyzn i roztrzęsioną kobietę. Wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, a do ich przyjazdu udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej. Pobity sąsiad, z urazem kręgosłupa trafił do szpitala. 42-letni napastnik został zatrzymany. Wczoraj usłyszał zarzuty znęcania się nad żoną, kierowanie wobec niej gróźb karalnych i uszkodzenia ciała 42-letniego sąsiada. Prokurator zakazał mu zbliżania się do żony i sąsiada i objął go policyjnym dozorem. Odpowie przed sądem.