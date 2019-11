Domy na licytacjach komorniczych w woj. śląskim. Atrakcyjne ceny wywołania! [LISTOPAD 2019]

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-11-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin, pokój 329, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy ul. Kościuszki 21 A, 42-582 Rogoźnik K.Będzina, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00036670/1. Suma oszacowania wynosi 299 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 990,00 zł.

Google