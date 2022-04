Dary ze szwajcarskiego Sionu trafiły do uchodźców z Ukrainy w gminie Poraj ZDJĘCIA

Odwiedzili również granicę polsko – ukraińską, skąd zabrali 5 osób, w tym matkę z Mariupola z dwójką dzieci oraz 7 osób, które do tej pory przebywały w Poraju.

Po powrocie do Szwajcarii napisali : Dojechaliśmy do Sionu, droga z Poraja do Sionu odbyła się bez problemów. Jesteśmy przed budynkiem Sióstr Urszulanek, pokażemy naszym gościom ich apartamenty, zapoznamy ich pokrótce z miastem. Wyjeżdżając nie spodziewaliśmy się, że będziemy mogli pomóc tylu potrzebującym. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili do takich efektów naszego wyjazdu.