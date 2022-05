Czteroosobowa szajka złodziejska okradła sklep w Myszkowie

- Kryminalni z Myszkowa zatrzymali na gorącym uczynku 4 mieszkańców Bielska- Białej - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Do zdarzenia doszło we wtorek (10 maja). Trzej mężczyźni w wieku 24, 26 i 38 lat oraz 23-letnia kobieta, wychodząc ze sklepu z wypełnionym towarem wózkiem, wpadli w policyjną zasadzkę. Towar, za który nie zapłacili, wrócił do sprzedaży, a cała czwórka do policyjnego aresztu. Wczoraj wszyscy usłyszeli zarzut kradzieży wspólnie i w porozumieniu. Grozi im do 5 lat więzienia.